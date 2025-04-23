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«Ювентус» впервые проиграл при Тудоре

«Ювентус» впервые проиграл при Тудоре
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Туринский «Ювентус» потерпел первое поражение под руководством нового главного тренера Игора Тудора, уступив в матче 33-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (1:0). Автором гола стал Матео Пеллегрино.

Италия — Серия А . 33-й тур
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Парма
Парма
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Пельегрино – 45+1'    

Во главе «бьянконери» Тудор находится с 23 марта, сменив на должности тренера «Ювентуса» Тьяго Мотту. При хорватском специалисте туринский клуб до игры с «Пармой» одержал две победы при одном ничейном результате. «Бьянконери» нанесли 16 ударов против шести у соперников, но так и не смогли поразить ворота. Судьбу встречи решил гол хозяев поля, забитый в концовке первого тайма.

После 33 матчей «Ювентус» занимает пятую строчку турнирной таблицы итальянской серии А, заработав 59 очков. «Парма» занимает 14-ю строчку, набрав 33 очка в аналогичном количестве игр. В следующем туре «Ювентус» встретится с «Монцей» в воскресенье, 27 апреля.

Италия — Серия А . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Монца
Монца
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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