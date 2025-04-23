«Ювентус» впервые проиграл при Тудоре

Туринский «Ювентус» потерпел первое поражение под руководством нового главного тренера Игора Тудора, уступив в матче 33-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (1:0). Автором гола стал Матео Пеллегрино.
Во главе «бьянконери» Тудор находится с 23 марта, сменив на должности тренера «Ювентуса» Тьяго Мотту. При хорватском специалисте туринский клуб до игры с «Пармой» одержал две победы при одном ничейном результате. «Бьянконери» нанесли 16 ударов против шести у соперников, но так и не смогли поразить ворота. Судьбу встречи решил гол хозяев поля, забитый в концовке первого тайма.
После 33 матчей «Ювентус» занимает пятую строчку турнирной таблицы итальянской серии А, заработав 59 очков. «Парма» занимает 14-ю строчку, набрав 33 очка в аналогичном количестве игр. В следующем туре «Ювентус» встретится с «Монцей» в воскресенье, 27 апреля.
- 23 апреля 2025
-
23:25
-
23:24
-
23:18
-
23:16
-
23:16
-
23:03
-
23:00
-
22:56
-
22:51
-
22:40
-
22:39
-
22:36
-
22:24
-
22:09
-
22:03
-
21:58
-
21:40
-
21:36
-
21:34
-
21:32
-
21:32
-
21:24
-
21:15
-
21:15
-
21:06
-
21:04
-
21:00
-
20:55
-
20:53
-
20:45
-
20:35
-
20:33
-
20:31
-
20:30
-
20:26