«Ювентус» впервые проиграл при Тудоре

Туринский «Ювентус» потерпел первое поражение под руководством нового главного тренера Игора Тудора, уступив в матче 33-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (1:0). Автором гола стал Матео Пеллегрино.

Во главе «бьянконери» Тудор находится с 23 марта, сменив на должности тренера «Ювентуса» Тьяго Мотту. При хорватском специалисте туринский клуб до игры с «Пармой» одержал две победы при одном ничейном результате. «Бьянконери» нанесли 16 ударов против шести у соперников, но так и не смогли поразить ворота. Судьбу встречи решил гол хозяев поля, забитый в концовке первого тайма.

После 33 матчей «Ювентус» занимает пятую строчку турнирной таблицы итальянской серии А, заработав 59 очков. «Парма» занимает 14-ю строчку, набрав 33 очка в аналогичном количестве игр. В следующем туре «Ювентус» встретится с «Монцей» в воскресенье, 27 апреля.