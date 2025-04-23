Карвальо рассказал, с помощью чего скидывал вес перед матчами ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо поделился воспоминаниями, как главный тренер армейцев Валерий Газзаев боролся с лишним весом у игроков команды.

«Я много ел перед игрой? Не помню такого. Да, Газзаев следил за нашим весом и особенно за моим. Если мы не укладывались в показатели, то он отправлял нас домой. У меня была проблема с весом, поэтому очень часто перед матчами я набирал горячую ванну и лежал в ней 30 минут, чтобы немного похудеть и пройти проверку. Чаще я играл на пустой желудок, так что всё наоборот», — сказал Карвальо в видео CSKA TV.

ЦСКА приобрёл атакующего полузащитника «Интернасьонала» в январе 2004 года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 4,2 млн. Всего Карвальо провёл в московском клубе 140 матчей, забил 26 голов и 45 раз ассистировал партнёрам.