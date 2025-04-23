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«Барселона» выступила с заявлением после инцидента с билетами на финал Кубка Испании

«Барселона» выступила с заявлением после инцидента с билетами на финал Кубка Испании
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Футбольный клуб «Барселона» выступил с заявлением, назвав неприемлемым инцидент с отправкой билетов на финал Кубка Испании с мадридским «Реалом» компанией RFEF и её поставщиком билетов One Box. Ранее болельщики, купившие билеты на матч, столкнулись с проблемой несовпадения имён на своих билетах. Пресс-служба сине-гранатовых в соцсети Х заявила, что это произошло вне контроля клуба.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Официальное заявление клуба: ФК «Барселона» считает неприемлемым инцидент, связанный с отправкой билетов на финал Кубка Испании компанией RFEF и её поставщиком билетов One Box, и заявляет, что это произошло вне контроля клуба.

Мы также сообщаем вам, что юридический отдел проведёт расследование на предмет того, мог ли инцидент причинить вред нашим членам, клубам болельщиков и фанатам, и примет соответствующие меры в отношении виновных», – говорится в сообщении.

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