«Барселона» выступила с заявлением после инцидента с билетами на финал Кубка Испании

Футбольный клуб «Барселона» выступил с заявлением, назвав неприемлемым инцидент с отправкой билетов на финал Кубка Испании с мадридским «Реалом» компанией RFEF и её поставщиком билетов One Box. Ранее болельщики, купившие билеты на матч, столкнулись с проблемой несовпадения имён на своих билетах. Пресс-служба сине-гранатовых в соцсети Х заявила, что это произошло вне контроля клуба.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Официальное заявление клуба: ФК «Барселона» считает неприемлемым инцидент, связанный с отправкой билетов на финал Кубка Испании компанией RFEF и её поставщиком билетов One Box, и заявляет, что это произошло вне контроля клуба.

Мы также сообщаем вам, что юридический отдел проведёт расследование на предмет того, мог ли инцидент причинить вред нашим членам, клубам болельщиков и фанатам, и примет соответствующие меры в отношении виновных», – говорится в сообщении.