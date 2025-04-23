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Карвальо высказался о любви болельщиков ЦСКА к нему и Вагнеру Лаву

Карвальо высказался о любви болельщиков ЦСКА к нему и Вагнеру Лаву
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэл Карвальо предположил, с чем может быть связано хорошее отношение к нему и экс-форварду армейцев Вагнеру Лаву со стороны фанатов московского клуба.

«Считаю, что мы смогли добиться любви болельщиков благодаря результатам на поле. На мой взгляд, у нас был один из лучших отрезков в истории ЦСКА. Мы выиграли семь или восемь титулов подряд. А сейчас Вагнер продолжает карьеру, и в 40 лет стал чемпионом штата в Бразилии. Хочется сказать: «Ну хорош уже, пора на пенсию» (смеётся). Если серьёзно, то он заслужил всего, чего добился. Его все любят, он хороший и честный человек. Когда я был в Москве в последний раз, я сказал, что нужно устроить игру в честь 20-летия нашей победы в Кубке УЕФА. Вагнер и Акинфеев – настоящие ветераны. Кажется, им нужно устроить прощальный матч», — сказал Карвальо в видео CSKA TV.

С лета прошлого года 40-летний форвард Вагнер Лав выступает за клуб «Аваи» из бразильской Серии Б. Голкипер Игорь Акинфеев в 39 лет остаётся основным голкипером ЦСКА. В 2005 году Акинфеев, Вагнер и Карвальо в составе армейцев стали обладателями Кубка УЕФА.

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