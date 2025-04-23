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«Аль-Наср» готов приобрести вингера «Вест Хэма» Кудуса за € 100 млн — Джейкобс

«Аль-Наср» готов приобрести вингера «Вест Хэма» Кудуса за € 100 млн — Джейкобс
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«Аль-Наср» готов предложить € 100 млн за 24-летнего крайнего нападающего «Вест Хэма» Мохаммеда Кудуса. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, у футболиста есть специальный пункт отступных для Саудовской Аравии в размере £ 120 млн (€ 140,5 млн), он отличается от суммы для клубов английской Премьер-лиги в размере £ 85 млн (€ 99, 5 млн).

Отмечается, что в «Аль-Насре» пока не уверены, готов ли Кудус к переезду, однако убеждены, что «Вест Хэм» продаст по цене ниже, чем указано в специальном пункте, условия которого действуют только с период с 1 по 10 июля.

В нынешнем сезоне Кудус принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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