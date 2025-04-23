«Милан» разгромил «Интер» и вышел в финал Кубка Италии, Йович оформил дубль

Завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Италии, в котором встречались «Интер» и «Милан». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты «Милана».

На 36-й минуте форвард «Милана» Лука Йович забил ударом головой, замкнув подачу с фланга. На 50-й минуте Йович оформил дубль после подачи с углового. На 85-й минуте полузащитник «россонери» Тейани Рейндерс установил окончательный счёт.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, «Милан» завоевал право принять участие в финале Кубка Италии, одержав победу по сумме двух встреч (4:1). «Интер» покинул турнир. Второй финалист определится в четверг, 24 апреля, по итогам матча «Болонья» — «Эмполи».