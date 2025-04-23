Виктор Осимхен не является приоритетной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» — Орнштейн

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен не входит в планы «Манчестер Юнайтед» на трансферное летнее окно, несмотря на слухи о возможном переходе нигерийца. Об этом сообщил журналист Дэвид Орнштейн в соцсети Х.

Согласно информации журналиста Бена Джейкобса, на данный момент в борьбе за 26-летнего нигерийца лидируют представители чемпионата Саудовской Аравии.

Сейчас 26-летний форвард играет в турецком «Галатасарае», но принадлежит итальянскому «Наполи». В контракте Осимхена есть пункт об отступных в размере € 75 млн.

В этом сезоне Осимхен сыграл за «Галатасарай» в турецком чемпионате 25 матчей и забил в них 21 гол, а также сделал четыре результативные передачи.