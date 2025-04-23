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«Ливерпуль» снова активно вступил в борьбу за подписание Дина Хёйсена — Плеттенберг

«Ливерпуль» снова активно вступил в борьбу за подписание Дина Хёйсена — Плеттенберг
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«Ливерпуль» в очередной раз активно вступил в борьбу за подписание 20-летнего центрального защитника «Борнмута» Дина Хёйсена. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, предложение мерсисайдцев было представлено в полном объёме. «Ливерпуль» планирует отправить в аренду или продать Джарелла Куансу, чтобы Хёйсен занял эту позицию.

Отмечается, что в гонке за подписание Хёйсена активно участвуют «Челси», «Арсенал», «Ньюкасл», «Реал» и несколько других топ-клубов. Уточняется, что отступные Хёйсена составляют £ 50 млн (€ 58,5 млн), игрок ещё не принял решения.

В нынешнем сезоне Хёйсен принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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