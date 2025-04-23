«Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас» в матче 34-го тура АПЛ

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Солсбери. Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 2:2.

Счёт был открыт уже на третьей минуте встречи. Голом отметился Якуб Кивёр с передачи Мартина Эдегора. На 27-й минуте Эберечи Эзе сравнял счёт с передачи Адама Уортона. На 42-й минуте Леандро Троссард вывел хозяев вперёд с передачи Юрриена Тимбера. На 83-й минуте Жан-Филипп Матета сравнял счёт во встрече.

«Арсенал» заработал 67 очков после 34 игр и располагается на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» занимает 12-е место. Команда набрала 45 очков за аналогичное количество встреч. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль» с 79 очками после 33 игр.