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Арсенал — Кристал Пэлас, результат матча 23 апреля 2025, счёт 2:2, АПЛ 2024-2025

«Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас» в матче 34-го тура АПЛ
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Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Солсбери. Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 2:2.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
23 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Кивёр – 3'     1:1 Эзе – 27'     2:1 Троссард – 42'     2:2 Матета – 83'    

Счёт был открыт уже на третьей минуте встречи. Голом отметился Якуб Кивёр с передачи Мартина Эдегора. На 27-й минуте Эберечи Эзе сравнял счёт с передачи Адама Уортона. На 42-й минуте Леандро Троссард вывел хозяев вперёд с передачи Юрриена Тимбера. На 83-й минуте Жан-Филипп Матета сравнял счёт во встрече.

«Арсенал» заработал 67 очков после 34 игр и располагается на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» занимает 12-е место. Команда набрала 45 очков за аналогичное количество встреч. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль» с 79 очками после 33 игр.

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