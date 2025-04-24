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«Арсенал» начал переговоры о продлении контракта с Парти — источник

«Арсенал» начал переговоры о продлении контракта с Парти — источник
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ФК «Арсенал» заинтересован в продолжении сотрудничества с ганским полузащитником Томасом Парти. Лондонский клуб хочет предложить ему варианты с улучшенным контрактом на год или два с возможностью продления. Полузащитник рассмотрит альтернативные варианты, если соглашение не будет достигнуто. Об этом сообщил журналист Дэвид Орнштейн в соцсети Х.

По информации источника, футболист счастлив находиться в Лондоне и готов остаться в «Арсенале». Парти был бы готов к заключению улучшенного двухлетнего соглашения или контракта на год с опцией продления ещё на один сезон.

За «Арсенал» Парти выступает с октября 2020 года после трансфера из «Атлетико». В текущем сезоне АПЛ он провёл 30 матчей, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в € 15 млн.

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