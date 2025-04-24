«Реал» с минимальным счётом обыграл «Хетафе» в матче 33-го тура Ла Лиги

Завершился матч 33-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Хетафе» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Колисеум» в Хетафе (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес. «Реал» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 21-й минуте забил полузащитник «сливочных» Арда Гюлер.

После 33 сыгранных матчей «Хетафе» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 39 очков. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 72 очка. Возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги «Барселона» с 76 очками.