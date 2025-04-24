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Даниэл Карвальо уверен, что Акинфеев заслуживает памятник у стадиона ЦСКА

Даниэл Карвальо уверен, что Акинфеев заслуживает памятник у стадиона ЦСКА
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэл Карвальо поделился воспоминаниями о первых сезонах вратаря Игоря Акинфеева в составе армейцев.

«Акинфеев дольше всех в ЦСКА, настоящая легенда. Я помню, когда он дебютировал, то был совсем молодым, к тому же не был таким высоким. Сначала ему не давали время, потом стал играть в стартовом составе. Он – тот, кто точно заслуживает памятник у стадиона», — сказал Карвальо в видео CSKA TV.

Игорь Акинфеев непрерывно выступает за ЦСКА с 2004 года. В текущем сезоне на счету 39-летнего вратаря 24 матча в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. В них капитан красно-синих пропустил 17 мячей и 11 раз ушёл с поля без пропущенного гола.

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