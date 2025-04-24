«Алавес» одержал победу над «Реалом Сосьедад» в матче 33-го тура испанской Примеры
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Завершился матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встречались команды «Алавес» и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Мендисорротца». В качестве главного арбитра встречи выступил Матео Бускетс Феррер. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Испания — Примера . 33-й тур
23 апреля 2025, среда. 22:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Тенаглия – 65'
В середине второго тайма, на 65-й минуте единственный год в матче забил Науэль Тенаглия. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян отсутствовал в заявке на игру из-за травмы.
«Алавес» заработал 34 очка после 33 игр и располагается на 16-й строчке. «Реал Сосьедад» занимает девятое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 42 очка за 33 матча. На первом месте находится «Барселона», у которой 76 очков за 33 игры.
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