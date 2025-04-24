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Отец Вирца видит сына в «Баварии», сам футболист пока не принял решение — источник

Отец Вирца видит сына в «Баварии», сам футболист пока не принял решение — источник
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Ханс-Иоахим Вирц, отец и агент атакующего полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, вполне представляет своего сына в «Баварии», однако сам футболист пока не принял никакого решения. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на издание kicker.

Отмечается, что 21-летний игрок основывает свой выбор в первую очередь на тренере клуба, к которому присоединится. Для футболиста важна фигура тренера и те перспективы, которые ему будут представлены. Подчёркивается, что «Бавария» готова предоставить все условия для Вирца и выстроить игру вокруг него. Уточняется, что финансово клуб определённо способен позволить себе эту сделку.

Вирц выступает за «Байер» с января 2020 года. В текущем сезоне игрок провёл 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 13 результативными передачами. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2027 года.

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