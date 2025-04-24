Результаты матчей чемпионата Италии 23 апреля

В среду, 23 апреля, прошли четыре матча 33-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр, состоявшихся в этот день.

Чемпионат Италии, 33-й тур. Результаты матчей 23 апреля:

«Торино» — «Удинезе» — 2:0;

«Парма» — «Ювентус» — 1:0;

«Дженоа» — «Лацио» — 0:2;

«Кальяри» — «Фиорентина» — 1:2.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», который записал в свой актив 71 очко в 33 матчах. На втором месте находится «Наполи», также набрав 71 очко. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», у которой 64 очка. В зоне вылета располагаются «Венеция» (25), «Эмполи» (25) и «Монца» (15).