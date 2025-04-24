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Камавинга получил травму и пропустит финал Кубка Испании с «Барселоной» — El Larguero

Камавинга получил травму и пропустит финал Кубка Испании с «Барселоной» — El Larguero
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Хавбек «Реала» Эдуарду Камавинга в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (1:0) сезона-2024/2025 получил травму. Француз упал на газон и не смог продолжить игру — попросил замену. Как сообщает El Larguero, французский футболист пропустит финал Кубка Испании с «Барселоной».

Испания — Примера . 33-й тур
23 апреля 2025, среда. 22:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Гюлер – 21'    

В перерыве матча был заменён защитник Давид Алаба, ощутивший дискомфорт в левой ноге. Вместо него вышел Эдуарду Камавинга. Француз доиграл почти до конца матча, однако в начале добавленного времени тоже покинул поле, получив повреждение в результате фола Луиса Мильи. Замен у «Реала» не оставалось, команда доигрывала вдесятером. В этот четверг он пройдёт медицинское обследование.

Мадридцы обыграли «Хетафе» (1:0) в 33-м туре чемпионата Испании. После 33 сыгранных матчей «Хетафе» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 39 очков. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 72 очка. Возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги «Барселона» с 76 очками.

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