Камавинга получил травму и пропустит финал Кубка Испании с «Барселоной» — El Larguero

Хавбек «Реала» Эдуарду Камавинга в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (1:0) сезона-2024/2025 получил травму. Француз упал на газон и не смог продолжить игру — попросил замену. Как сообщает El Larguero, французский футболист пропустит финал Кубка Испании с «Барселоной».

В перерыве матча был заменён защитник Давид Алаба, ощутивший дискомфорт в левой ноге. Вместо него вышел Эдуарду Камавинга. Француз доиграл почти до конца матча, однако в начале добавленного времени тоже покинул поле, получив повреждение в результате фола Луиса Мильи. Замен у «Реала» не оставалось, команда доигрывала вдесятером. В этот четверг он пройдёт медицинское обследование.

Мадридцы обыграли «Хетафе» (1:0) в 33-м туре чемпионата Испании. После 33 сыгранных матчей «Хетафе» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 39 очков. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 72 очка. Возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги «Барселона» с 76 очками.