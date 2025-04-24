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Результаты матчей чемпионата Испании 23 апреля

Результаты матчей чемпионата Испании 23 апреля
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В среду, 23 апреля, в 33-м туре испанской Ла Лиги состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Испании 23 апреля:

«Сельта» — «Вильярреал» — 3:0;
«Атлетик» Бильбао — «Лас-Пальмас» — 1:0;
«Хетафе» — «Реал» Мадрид — 0:1;
«Алавес» — «Реал Сосьедад» — 1:0.

Турнирную таблицу испанской Ла Лиги возглавляет «Барселона», набравшая 76 очков за 33 игры. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 72 очка в аналогичном количестве матчей. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 63 очками в 32 встречах. В зоне вылета находятся «Вальядолид» (16), «Леганес» (29) и «Лас-Пальмас» (32).

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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