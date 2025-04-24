Пять команд АПЛ хотят подписать Де Брёйне — Редди

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне попал в сферу интересов «Астон Виллы». Бирмингемский клуб провёл внутреннее обсуждение потенциального трансфера и оценивает свои возможности относительно перехода хавбека. Об этом сообщает журналист Мелисса Редди в соцсети Х.

По информации источника, в Англии Кевином Де Брёйне интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ньюкасл», также предложение о возможности трансфера поступало от итальянского «Комо». Однако хавбек при выборе следующего клуба отдаст предпочтение своей футбольной и семейной жизни, в связи с чем выразил нежелание переезжать из Великобритании.

В начале апреля 33-летний бельгиец принял решение покинуть клуб нынешним летом. Действующий контракт Кевина рассчитан до 30 июня, после чего он получит статус свободного агента. Ранее «Манчестер Сити» предложил своему капитану новый контракт на один сезон, но со значительным уменьшением заработной платы.

В нынешнем сезоне Де Брёйне провёл 35 матчей за клуб во всех турнирах. Хавбек забил в них пять голов и отдал восемь результативных передач. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в € 27 млн.