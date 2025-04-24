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Аршавин объяснил разгромное поражение «Интера» в миланском дерби в Кубке Италии

Аршавин объяснил разгромное поражение «Интера» в миланском дерби в Кубке Италии
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о поражении «Интера» в полуфинальном матче Кубка Италии с «Миланом» в дерби.

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
0 : 3
Милан
Милан
0:1 Йович – 36'     0:2 Йович – 50'     0:3 Рейндерс – 85'    

«В концовке матча «Интер» бросил играть. Это привело к разгромному счёту. В целом, такое ощущение, что «Интер» не знает, за каким титулом гнаться. Они боролись за Кубок, победу в чемпионате и в Лиге чемпионов. Попали в ступор. В Серии А заслуженно проиграли «Болонье», а теперь упустили трофей в Кубке Италии. А ещё, мне кажется, «Интер» сейчас думает только о противостоянии с «Барселоной» в Лиге чемпионов и боится этого матча. «Милан» больше хотел завоевать Кубок. В результате теперь может выйти так, что у «Милана» будет трофей по итогам сезона, а «Интер» останется без титулов», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Интер» всё ещё лидирует в Серии А. У команды Индзаги 71 очко после 33 матчей. Кроме того, «нерадзурри» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где встретятся с «Барселоной». «Милан», в свою очередь, занимает девятую строчку с 51 очком в чемпионате Италии. В Кубке страны команда Консейсау вышла в финал, где сыграет с победителем по итогам матча «Болонья» — «Эмполи». Еврокубки «россонери» уже покинули, вылетев на стадии стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

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