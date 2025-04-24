Аршавин назвал причину, по которой «Спартак» выпустит в дерби с ЦСКА Угальде, а не Гарсию

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему московский «Спартак» предпочтёт костариканского нападающего Манфреда Угальде новичку Ливаю Гарсии в дерби с ЦСКА в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ливай Гарсия получил свои шансы и, по большому счету, пока не реализовал их. Поэтому, я думаю, что в дерби «Спартак» сделает ставку на более проверенных бойцов, таких как Угальде. Пусть Манфред не забивал в последних матчах чемпионата и выглядит не так, в предыдущей части сезона», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

27-летний Гарсия после зимнего перехода из греческого АЕКа сыграл за армейцев в девяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 22-летний Угальде принял участие в 30 матчах с начала сезона, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Костариканец забил всего один мяч в 2025 году.

За пять туров до конца чемпионата «Спартак» и ЦСКА занимают соответственно третье и четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. У красно-белых 50 очков в 25 матчах. Армейцы имеют в своём активе 48 набранных очков.

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