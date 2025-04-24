Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин назвал причину, по которой «Спартак» выпустит в дерби с ЦСКА Угальде, а не Гарсию

Аршавин назвал причину, по которой «Спартак» выпустит в дерби с ЦСКА Угальде, а не Гарсию
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему московский «Спартак» предпочтёт костариканского нападающего Манфреда Угальде новичку Ливаю Гарсии в дерби с ЦСКА в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливай Гарсия получил свои шансы и, по большому счету, пока не реализовал их. Поэтому, я думаю, что в дерби «Спартак» сделает ставку на более проверенных бойцов, таких как Угальде. Пусть Манфред не забивал в последних матчах чемпионата и выглядит не так, в предыдущей части сезона», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

27-летний Гарсия после зимнего перехода из греческого АЕКа сыграл за армейцев в девяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 22-летний Угальде принял участие в 30 матчах с начала сезона, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Костариканец забил всего один мяч в 2025 году.

За пять туров до конца чемпионата «Спартак» и ЦСКА занимают соответственно третье и четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. У красно-белых 50 очков в 25 матчах. Армейцы имеют в своём активе 48 набранных очков.

Материалы по теме
Аршавин объяснил разгромное поражение «Интера» в миланском дерби в Кубке Италии

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android