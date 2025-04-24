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«Арсенал» повторил антирекорд АПЛ последних 17 лет

«Арсенал» повторил антирекорд АПЛ последних 17 лет
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«Арсенал» упустил победу в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2), пропустив в концовке встречи. Решающий мяч на 83-й минуте забил французский форвард Жан-Филипп Матета. Таким образом, «канониры» повторили антирекорд АПЛ последних 17 лет по упущенным победам в одном розыгрыше чемпионата. Об этом сообщает Opta Sport.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
23 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Кивёр – 3'     1:1 Эзе – 27'     2:1 Троссард – 42'     2:2 Матета – 83'    

По информации источника, «Арсенал» в сезоне-2024/2025 девять раз упускал победу, ведя в счёте. Ни с одной другой командой такое не происходило более семи раз в текущей кампании. Отметим, также девять раз упускал победу по ходу встречи «Тоттенхэм» в сезоне-2007/2008.

Подопечные Микеля Артеты заработали 67 очков после 34 игр и располагаются на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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