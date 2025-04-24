«Арсенал» повторил антирекорд АПЛ последних 17 лет

«Арсенал» упустил победу в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2), пропустив в концовке встречи. Решающий мяч на 83-й минуте забил французский форвард Жан-Филипп Матета. Таким образом, «канониры» повторили антирекорд АПЛ последних 17 лет по упущенным победам в одном розыгрыше чемпионата. Об этом сообщает Opta Sport.
По информации источника, «Арсенал» в сезоне-2024/2025 девять раз упускал победу, ведя в счёте. Ни с одной другой командой такое не происходило более семи раз в текущей кампании. Отметим, также девять раз упускал победу по ходу встречи «Тоттенхэм» в сезоне-2007/2008.
Подопечные Микеля Артеты заработали 67 очков после 34 игр и располагаются на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Необычные названия футбольных клубов:
- 24 апреля 2025
-
02:37
-
02:36
-
02:24
-
01:54
-
01:17
-
01:00
-
00:56
-
00:52
-
00:48
-
00:46
-
00:29
-
00:28
-
00:28
-
00:19
- 23 апреля 2025
-
23:58
-
23:55
-
23:52
-
23:51
-
23:45
-
23:25
-
23:24
-
23:18
-
23:16
-
23:16
-
23:03
-
23:00
-
22:56
-
22:51
-
22:40
-
22:39
-
22:36
-
22:24
-
22:09
-
22:03
-
21:58