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«Не нужно устраивать театр». Анчелотти раскритиковал форварда «Реала» после матча Ла Лиги

«Не нужно устраивать театр». Анчелотти раскритиковал форварда «Реала» после матча Ла Лиги
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти остался недоволен игрой 18-летнего бразильского форварда «сливочных» Эндрика после матча 33-го тура Ла Лиги с «Хетафе». Игра завершилась победой «Королевского клуба» с минимальным счётом 1:0.

Испания — Примера . 33-й тур
23 апреля 2025, среда. 22:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Гюлер – 21'    

«Он должен бить как можно сильнее — не нужно устраивать театр. Он молод и должен учиться. Театрального клуба в футболе не существует», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, Эндрик вышел в стартовом составе на матч в связи с травмой Килиана Мбаппе. Бразилец не отличился результативными действиями, а также не реализовал убойный голевой момент в первом тайме. В итоге 18-летний форвард был заменён на 64-й минуте встречи.

Эндрик присоединился к «Реалу» минувшим летом. До этого 18-летний нападающий выступал в составе «Палмейраса». Всего в нынешнем сезоне Эндрик принял участие в 33 матчах во всех турнирах (700 минут), в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей.

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