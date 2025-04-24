Анчелотти заявил, что у него только один левый защитник, готовый к «эль класико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о травмированных игроках «Королевского клуба» перед финалом Кубка Испании с «Барселоной», который пройдёт 26 апреля.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

— Травма Камавинга?

— Посмотрим завтра. У него и у Алабы проблемы с мышцами — скорее всего, они не будут готовы к субботней игре.

— Фран Гарсия — единственный вариант на «эль класико»?

— Да, больше никого, — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, защитник Давид Алаба досрочно покинул поле в матче «Реала» в рамках 33-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (1:0). Его заменил французский хавбек Эдуардо Камавинга, однако француз также не смог доиграть встречу до конца.

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