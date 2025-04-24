Анчелотти заявил, что у него только один левый защитник, готовый к «эль класико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о травмированных игроках «Королевского клуба» перед финалом Кубка Испании с «Барселоной», который пройдёт 26 апреля.
— Травма Камавинга?
— Посмотрим завтра. У него и у Алабы проблемы с мышцами — скорее всего, они не будут готовы к субботней игре.
— Фран Гарсия — единственный вариант на «эль класико»?
— Да, больше никого, — приводит слова Анчелотти AS.
Напомним, защитник Давид Алаба досрочно покинул поле в матче «Реала» в рамках 33-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (1:0). Его заменил французский хавбек Эдуардо Камавинга, однако француз также не смог доиграть встречу до конца.
Самые опасные травмы в футболе: