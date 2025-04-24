Артета раскритиковал игру «Арсенала» после матча с «Кристал Пэлас» в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета раскритиковал игру команды в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2).

«Я разочарован результатом и нашей игрой. Нам так и не удалось добиться стабильности во многих аспектах, чтобы полностью доминировать в матче.

Было ощущение, что мяч у нас, владение у нас, мы дважды выходили вперёд, но не сумели захватить инициативу, не контролировали игру так, как обычно. В некоторых моментах мы выступили ниже своих стандартов. «Когда ты не в лучшей форме, но дважды ведёшь в счёте, ты обязан уметь довести игру до победы — а мы не смогли этого сделать, особенно со вторым голом. Мы не раз теряли очки в похожих ситуациях по разным причинам, и цена ошибки каждый раз была слишком высока», — приводит слова Артеты Daily Mail.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 67 очков.