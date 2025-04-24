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Анчелотти не исключил, что «Барселона» является фаворитом Кубка Испании

Анчелотти не исключил, что «Барселона» является фаворитом Кубка Испании
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о фаворите предстоящего финала Кубка Испании сезона-2024/2025, где «Королевский клуб» встретится с «Барселоной» 26 апреля.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— У «Барселоны» больше шансов выиграть «эль класико»?
— Это ещё один финал. Возможно, есть фаворит… Но финал есть финал. И случиться может всё что угодно, — приводит слова Анчелотти AS.

В полуфинале Кубка Испании «Барселона» по сумме двух встреч прошла мадридский «Атлетико». Мадридский «Реал», в свою очередь, был сильнее «Реала Сосьедад».

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 76 очками. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 72 очка.

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