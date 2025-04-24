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Названа сумма компенсации, которую «Реал» должен заплатить за возможное назначение Алонсо

Названа сумма компенсации, которую «Реал» должен заплатить за возможное назначение Алонсо
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Мадридский «Реал» намерен заплатить компенсацию леверкузенскому «Байеру» за возможное назначение испанского специалиста Хаби Алонсо. Об этом сообщает испанское издание El Partidazo de COPE.

По информации источника, речь идёт о сумме в € 8 млн. Это окончательная сумма неустойки, которую «Реалу» предстоит выплатить «фармацевтам».

Ранее сообщалось, что итальянский специалист Карло Анчелотти может покинуть пост главного тренера мадридской команды по окончании сезона-2024/2025. Действующий контракт Хаби Алонсо с «Байером» рассчитан до окончания сезона-2025/2026, как и контракт Анчелотти со «сливочными». Отмечается, что Алонсо также не исключил возможность возглавить «Королевский клуб» в будущем.

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