Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Без нападающих». Анчелотти раскрыл, как будет играть «Реал» в финале Кубка Испании

«Без нападающих». Анчелотти раскрыл, как будет играть «Реал» в финале Кубка Испании
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о схеме и тактике своей команды в предстоящем финале Кубка Испании — 2024/2025, где «сливочные» сыграют с каталонской «Барселоной».

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как я уже сказал, это может быть схема 4-4-2… Мы будем играть с шестью полузащитниками и без нападающих (улыбается). Может быть. Нам придётся хорошо защищаться, ведь это финал. Но я убежден, что мы это сделаем, а также найдём свой шанс в атакующей игре», — приводит слова Анчелотти AS.

Решающий матч Кубка Испании пройдёт в Севилье на стадионе «Ла Картуха» 26 апреля.

Материалы по теме
Анчелотти не исключил, что «Барселона» является фаворитом Кубка Испании

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android