«Без нападающих». Анчелотти раскрыл, как будет играть «Реал» в финале Кубка Испании
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о схеме и тактике своей команды в предстоящем финале Кубка Испании — 2024/2025, где «сливочные» сыграют с каталонской «Барселоной».
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Как я уже сказал, это может быть схема 4-4-2… Мы будем играть с шестью полузащитниками и без нападающих (улыбается). Может быть. Нам придётся хорошо защищаться, ведь это финал. Но я убежден, что мы это сделаем, а также найдём свой шанс в атакующей игре», — приводит слова Анчелотти AS.
Решающий матч Кубка Испании пройдёт в Севилье на стадионе «Ла Картуха» 26 апреля.
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