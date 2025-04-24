«Без нападающих». Анчелотти раскрыл, как будет играть «Реал» в финале Кубка Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о схеме и тактике своей команды в предстоящем финале Кубка Испании — 2024/2025, где «сливочные» сыграют с каталонской «Барселоной».

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Как я уже сказал, это может быть схема 4-4-2… Мы будем играть с шестью полузащитниками и без нападающих (улыбается). Может быть. Нам придётся хорошо защищаться, ведь это финал. Но я убежден, что мы это сделаем, а также найдём свой шанс в атакующей игре», — приводит слова Анчелотти AS.

Решающий матч Кубка Испании пройдёт в Севилье на стадионе «Ла Картуха» 26 апреля.

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