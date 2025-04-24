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Рой Кин: Маркус Рашфорд – кошмар для защитников

Рой Кин: Маркус Рашфорд – кошмар для защитников
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин высказался о поражении «Астон Виллы» в матче 34-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
22 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Б. Силва – 7'     1:1 Рашфорд – 18'     2:1 Нунес – 90+4'    

«Спросите защитников — Рашфорд кошмар для них. «Проблема для «Астон Виллы» в том, что матчи заканчиваются, и разница мячей — тоже проблема. Команда хорошо организована, но они часто пропускают в концовке, и это дорого им обойдётся. Будет ещё пара поворотов в этой гонке, но когда у тебя есть возможность сыграть вничью — не проигрывай, сохраняй импульс и держись рядом с «Сити». Вы сами видели реакцию «Манчестер Сити» — они понимают, насколько важным был этот момент, последний удар в игре», — приводит слова Кина Daily Mail.

«Астон Вилла» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков.

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