Василий Березуцкий пригласил Леонида Слуцкого на финал Кубка Азербайджана

Российский главный тренер клуба «Сабах» из азербайджанской Премьер-лиги Василий Березуцкий пригласил тренера китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого на финальный матч Кубка Азербайджана.

«С удовольствием пригласил бы Леонида Слуцкого на финал. Я не знаю, как обстоят дела с его графиком в Китае, но думаю, если я его приглашу, он с удовольствием приедет и посмотрит игру», — приводит слова Березуцкого Azerisport.

Напомним, в полуфинале «Сабах» по сумме двух матчей (3:2) прошёл «Нефтчи». В финале турнира команда Березуцкого встретится с «Карабахом». Встреча состоится 31 мая.

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