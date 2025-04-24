Симоне Индзаги прокомментировал вылет «Интера» из Кубка Италии после разгрома от «Милана»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о вылете своей команды после разгромного поражения в дерби с «Миланом» (0:3) в рамках полуфинальных матчей Кубка Италии сезона-2024/2025.

«Нам очень жаль наших болельщиков, которые и сегодня были с нами в большом количестве. Это футбол: нужно отдать должное «Милану». Неприятно за первый тайм — за то, что было создано, мы заслуживали большего. Во втором тайме мы пропустили гол с углового, нам не повезло. Далее мы уже играли гораздо хуже

Очевидно, мы не привыкли к тому, чтобы проигрывать дважды подряд. Нам нужно правильно проанализировать эти два поражения. В Болонье мы не заслуживали проигрыша, а сегодня во втором тайме нам не хватило сил. Возможно, гол де Врея мог бы вернуть нас в игру, но нужно отдать должное «Милану», который в пяти встречах этого сезона всегда ставил нас в трудное положение. Нам, в первую очередь, нужно было сделать больше», — приводит слова Индзаги TuttomercatoWeb.

Напомним, первая игра завершилась ничьей — 1:1, но по сумме двух встреч в финал турнира прошли «россонери». В финале Кубка Италии команда Консейсау сыграет с победителем противостояния «Болонья» — «Эмполи».

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