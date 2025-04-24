Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симоне Индзаги прокомментировал вылет «Интера» из Кубка Италии после разгрома от «Милана»

Симоне Индзаги прокомментировал вылет «Интера» из Кубка Италии после разгрома от «Милана»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о вылете своей команды после разгромного поражения в дерби с «Миланом» (0:3) в рамках полуфинальных матчей Кубка Италии сезона-2024/2025.

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
0 : 3
Милан
Милан
0:1 Йович – 36'     0:2 Йович – 50'     0:3 Рейндерс – 85'    

«Нам очень жаль наших болельщиков, которые и сегодня были с нами в большом количестве. Это футбол: нужно отдать должное «Милану». Неприятно за первый тайм — за то, что было создано, мы заслуживали большего. Во втором тайме мы пропустили гол с углового, нам не повезло. Далее мы уже играли гораздо хуже

Очевидно, мы не привыкли к тому, чтобы проигрывать дважды подряд. Нам нужно правильно проанализировать эти два поражения. В Болонье мы не заслуживали проигрыша, а сегодня во втором тайме нам не хватило сил. Возможно, гол де Врея мог бы вернуть нас в игру, но нужно отдать должное «Милану», который в пяти встречах этого сезона всегда ставил нас в трудное положение. Нам, в первую очередь, нужно было сделать больше», — приводит слова Индзаги TuttomercatoWeb.

Напомним, первая игра завершилась ничьей — 1:1, но по сумме двух встреч в финал турнира прошли «россонери». В финале Кубка Италии команда Консейсау сыграет с победителем противостояния «Болонья» — «Эмполи».

Материалы по теме
Аршавин объяснил разгромное поражение «Интера» в миланском дерби в Кубке Италии

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android