Тренер «Милана» высказался о разгромной победе в матче с «Интером» в Кубке Италии

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал разгромную победу в ответном полуфинале Кубка Италии с «Интером» (3:0).

«Важны мелкие детали — мне понравился настрой и сплоченность команды в обороне и нападении.

«Мы немного пострадали в первые несколько минут, но в конце забили. Мы улучшили некоторые моменты в перерыве, а затем показали действительно высший уровень во втором тайме. У команды есть качество, но также скромность и желание побеждать в каждой игре», — приводит слова Консейсау Football Italia.

Напомним, первый матч завершился со счётом 1:0. В финале турнира «Милан» встретится с победителем пары «Болонья» — «Эмполи».