Тренер «Милана» высказался о разгромной победе в матче с «Интером» в Кубке Италии
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Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал разгромную победу в ответном полуфинале Кубка Италии с «Интером» (3:0).
Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
0 : 3
Милан
Милан
0:1 Йович – 36' 0:2 Йович – 50' 0:3 Рейндерс – 85'
«Важны мелкие детали — мне понравился настрой и сплоченность команды в обороне и нападении.
«Мы немного пострадали в первые несколько минут, но в конце забили. Мы улучшили некоторые моменты в перерыве, а затем показали действительно высший уровень во втором тайме. У команды есть качество, но также скромность и желание побеждать в каждой игре», — приводит слова Консейсау Football Italia.
Напомним, первый матч завершился со счётом 1:0. В финале турнира «Милан» встретится с победителем пары «Болонья» — «Эмполи».
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