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Тренер «Милана» высказался о разгромной победе в матче с «Интером» в Кубке Италии

Тренер «Милана» высказался о разгромной победе в матче с «Интером» в Кубке Италии
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Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал разгромную победу в ответном полуфинале Кубка Италии с «Интером» (3:0).

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
0 : 3
Милан
Милан
0:1 Йович – 36'     0:2 Йович – 50'     0:3 Рейндерс – 85'    

«Важны мелкие детали — мне понравился настрой и сплоченность команды в обороне и нападении.
«Мы немного пострадали в первые несколько минут, но в конце забили. Мы улучшили некоторые моменты в перерыве, а затем показали действительно высший уровень во втором тайме. У команды есть качество, но также скромность и желание побеждать в каждой игре», — приводит слова Консейсау Football Italia.

Напомним, первый матч завершился со счётом 1:0. В финале турнира «Милан» встретится с победителем пары «Болонья» — «Эмполи».

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