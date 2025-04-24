Генич высказался о возможности Батракова уехать в Европу, упомянув Головина и Захаряна

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о том, стоит ли 19-летнему атакующему полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову уезжать играть в Европу уже в этом году.

«Почему мы все так быстро отправляем наших игроков в Европу? Да, с одной стороны, у нас перед глазами карьера Головина, он уже 6-7 лет в «Монако», прекрасно себя чувствует и является одним из лучших или даже лучшим игроком команды.

Но есть пример того же Арсена Захаряна, который уехал, но у него всё никак не получается адаптироваться именно к футболу. В быту у него всё в порядке: семья рядом, близкие готовы всегда помочь. А вот адаптироваться не получается.

А Батракову 19 лет, вышел с капитанской повязкой на матч, можно поздравить его с этим. Но вот это желание продавать и продать наших ребят из чемпионата России в Европу, оно пагубно. Он проводит первый полноценный сезон за московский «Локомотив», забил уже больше 10 мячей. Дайте ему окрепнуть, области мускулами. Я обеими руками за то, чтобы Алексей Батраков остался в «Локомотиве» и в следующем сезоне продолжал всех нас радовать своей игрой. А в Европу уехать он всегда успеет», — сказал Генич в эфире шоу «Лови Генича».

Напомним, Батраков стал лидером по количеству созданных шансов в европейских лигах среди футболистов 19 лет и младше.