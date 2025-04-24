Гол Себастьяна Дриусси помог «Ривер Плейт» уйти от поражения в Кубке Либертадорес

В ночь с 23 на 24 апреля мск на поле стадиона «Банко Гуаякиль» в столице Эквадора Кито завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка Либертадорес между местным «Индепендьенте дель Валье» и аргентинским «Ривер Плейт». Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

После первого тайма хозяева поля были впереди благодаря дублю нападающего Клаудио Спинельи с голами на 24-й и 30-й минутах. На 68-й минуте вышедший на замену полузащитник «Ривер Плейт» Джулиано Галоппо отыграл один мяч. На 74-й минуте гол экс-нападающего петербургского «Зенита» Себастьяна Дриусси принёс гостям итоговую ничью.

Помимо Дриусси, который провёл матч целиком, в игре приняли участие колумбийский экс-хавбек «Краснодара» Кевин Кастаньо и аргентинский экс-игрок «Зенита» Матиас Краневиттер. Кастаньо вышел в стартовом составе «Ривер Плейт», Краневиттер заменил его на 59-й минуте и отметился в протоколе жёлтой карточкой на 90+5-й минуте.

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