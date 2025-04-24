Березуцкий отреагировал на выход «Сабаха» в финал Кубка Азербайджана

Российский главный тренер клуба «Сабах» из азербайджанской Премьер-лиги Василий Березуцкий прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Азербайджана.

«Первый тайм прошёл в условиях взаимных атак. Поздравляю своих игроков с победой. Во втором тайме мы были близки к победе. У нас было много голевых моментов. По сумме двух матчей мы были ближе к успеху. Наверное, заслужили место в финале. Ребята проявили характер. Мы показали хорошую игру. Остался один шаг. Это титул, престиж. Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть его», — приводит слова Березуцкого Azerisport.

Напомним, «Сабах» обыграл «Нефтчи» в двух матчах с общим счётом 3:2. В финале команда Березуцкого встретится с «Карабахом».