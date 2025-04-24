Анчелотти высказался о низкой результативности Родриго. Бразилец забил лишь раз с февраля

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре вингера своей команды Родриго Гоэса, который забил лишь один мяч и отдал две голевые передачи за 21 последний матч во всех турнирах.

— То, что у Родриго всего один гол за февраль, март и апрель… Это может помешать ему выйти в стартовом составе в субботу?

— С точки зрения статистики, он должен играть. Да, он давно не забивал… Но обычно он отличается в важных матчах. Он это делал много раз. Я полностью в него верю, — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, 26 апреля «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Кубка Испании.

Всего в нынешнем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.