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Андрей Талалаев: в мадридском «Реале» все ждут отставки «Папы Карло» Анчелотти

Андрей Талалаев: в мадридском «Реале» все ждут отставки «Папы Карло» Анчелотти
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал минимальную победу мадридского «Реала» в выездном матче 33-го тура испанской Ла Лиги с «Хетафе» (1:0).

Испания — Примера . 33-й тур
23 апреля 2025, среда. 22:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Гюлер – 21'    

«Мне кажется, что все в мадридском клубе ждут отставки «Папы Карло» Анчелотти. Стул под главным тренером «Реала» закачался. Все понимают, что его, видимо, уберут, но только руководители клуба понимают, когда его уберут. А футболисты это чувствуют. Такие команды, как «Хетафе», постоянно играют лучшие матчи против грандов. «Реалу» и «Барселоне» тяжело их обыграть, даже при доминировании на поле. Сегодня «Реал» мог пропустить в концовке, а мог и проиграть», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Единственный гол в матче «Хетафе» — «Реал» забил на 21-й минуте полузащитник гостей Арда Гюлер. «Королевский клуб» набрал 72 очка в 33 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, за пять туров до финиша отставая от «Барселоны» на четыре очка. Ранее «Реал» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, дважды проиграв лондонскому «Арсеналу» (0:3 на выезде, 1:2 на своём поле).

65-летний Карло Анчелотти возглавляет мадридцев с июня 2021 года.

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