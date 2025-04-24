«Аль-Хиляль» выбрал новую трансферную цель на лето после отказа Салаха

Саудовский «Аль-Хиляль» нацелился на покупку нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, выступающего на правах аренды за «Галатасарай», уже этим летом. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса.

По информации источника, саудовский клуб был нацелен на покупку нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, но египтянин отклонил предложение «Аль-Хиляля» и подписал новый контракт с мерсисайдцами. Теперь саудовский клуб ищет нового звёздного нападающего в свой состав, чтобы усилиться перед клубным чемпионатом мира. По словам журналиста, «Аль-Хиляль» планирует купить Осимхена, который «открыт» для перехода.

Напомним, Осимхен принял участие в 35 матчах, где забил 30 голов и сделал семь результативных передач. В контракте игрока есть пункт об отступных в размере € 75 млн.