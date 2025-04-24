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Спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут высказался о борьбе в ФНЛ

Спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут высказался о борьбе в ФНЛ
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Спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут рассказал о ключевых различиях Фонбет Первой лиги и топовых европейских чемпионатов.

«ФНЛ — очень тяжёлый, непредсказуемый турнир, где каждая команда способна обыграть каждую. Если взять итальянский чемпионат, Бундеслигу, английский чемпионат, то там можно быть уверенным, что лидеры обыграют середнячка или аутсайдера. В Первой лиге такого нет. Все матчи проходят в борьбе. Нет матчей, как во Второй лиге, когда приезжали дубли или вторые команды, и мы могли им по пять-шесть голов забить», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Черноморец» набрал 51 очко в 29 матчах Первой лиги и занимает в турнирной таблице третье место — в зоне стыковых матчей за выход в РПЛ.

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Видео: «Черноморец» дома обыграл «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

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