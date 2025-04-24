Спортивный директор «Черноморца»: наша цель — добраться до Премьер-Лиги

Спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут рассказал о главной цели клуба — попадании в РПЛ.

«У каждого спортсмена-профессионала есть какие-то цели. «Черноморец» второй сезон играет в ФНЛ, и у нас сейчас собралась сильная по духу команда. Коллектив хороших игроков, который хочет побеждать. И, понятное дело, добраться до Премьер-Лиги. Безусловно, мы очень хотим решить задачу, попасть в четвёрку, если получится, даже занять второе место. Это наша цель», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, по итогам 29 игр «Черноморец» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ.