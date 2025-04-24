Александр Мостовой прокомментировал ситуацию в «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о текущей ситуации в «Манчестер Юнайтед» после прихода на пост главного тренера португальца Рубена Аморима в ноябре 2024 года.

«Руководство «Манчестера» подумало, что парень придёт и типа все заиграют. Что-то не заигрывают. Уже какой год мы видим эти шарахания. У них деньги есть, просто нужно хороший состав собрать — и всё», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

«Манчестер Юнайтед» занимает в текущей турнирной таблице английской Премьер-Лиги 14-е место, набрав 38 очков в 33 матчах, в четырёх последних встречах национального чемпионата «красные дьяволы» набрали одно очко. За пять туров до финиша манкунианцы опережают зону вылета на 17 очков и уже гарантировали себе сохранение прописки в АПЛ.

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