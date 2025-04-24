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«Муром» объявил об уходе тренера Перевертайло после девяти матчей без побед

«Муром» в социальных сетях сообщил об уходе 69-летнего Евгения Перевертайло с поста главного тренера.

«Руководство спортивного клуба «Муром» и главный тренер футбольной команды Евгений Николаевич Перевертайло подписали соглашение о прекращении трудового договора с 24 апреля.

ФК «Муром» благодарит Евгения Николаевича Перевертайло за работу и желает ему дальнейших успехов!

К предстоящей игре в Новосибирске команду в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера будет готовить Вячеслав Борисович Луговкин, работающий в клубе старшим тренером», — написано в сообщении.

Евгений Перевертайло во второй раз возглавил «Муром» в декабре 2024 года. Ранее он работал в клубе с 2021 года и покинул его летом 2024-го. Под его руководством команда завоевала право на выступление в группе «Золото», но в 2024 году опустилась в «Серебро».

«Муром» занимает последнее, 10-е место в турнирной таблице группы «Серебро» дивизиона «А» Леон Второй лиги. Команда набрала три очка за девять матчей.