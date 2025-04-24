«Краснодар» и «Сочи» не готовы предоставить «Черноморцу» арены в случае выхода клуба в РПЛ

«Сочи» и «Краснодар» пока не дали согласие предоставить свои домашние стадионы «Черноморцу» в случае выхода клуба из Новороссийска в РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Домашний стадион «Черноморца» (построен в 1930 году) не подходит для проведения матчей РПЛ. Руководство думает над реконструкцией арены или строительством нового стадиона, но пока это далёкие планы. Для участия в РПЛ «Черноморцу» нужно проводить домашние матчи на другом стадионе в своём регионе.

Под критерии РПЛ подходят две арены – это домашние стадионы «Сочи» и «Краснодара». Пока ни тот, ни другой клуб не дали согласия, и позитивных сигналов по этому вопросу от них не было. Если ситуация не поменяется в лучшую сторону, «Черноморец» не пройдёт процедуру лицензирования.

«С другой стороны, это единственная проблема. Если «Черноморец» договорится с «Сочи» или «Краснодаром», то клуб из Новороссийска решит все вопросы с получением лицензии», – добавил источник «Чемпионата».

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