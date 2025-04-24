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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола оценил игру Нунеса после первого гола в АПЛ

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола оценил игру Нунеса после первого гола в АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике Матеусе Нунесе, который забил свой первый гол в английской Премьер-лиге в матче 34-го тура с «Астон Виллой» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
22 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Б. Силва – 7'     1:1 Рашфорд – 18'     2:1 Нунес – 90+4'    

«Это человек, которого невероятно любят. Когда он общается с прессой, он всегда серьёзен, но в раздевалке он полная противоположность — всегда смеётся.

Он играет не на своей привычной позиции, как Нико [О'Райли]. Если бы вы сказали мне в начале сезона, что мы выйдем в финал и будем бороться за попадание в Лигу чемпионов с Матеусом и Нико на позиции крайних защитников, я бы сказал: «О чём вы говорите?!»

Он хорошо играет, у него невероятный темп, и он совсем не похож на Рико [Льюиса]. На небольших пространствах Рико играет очень аккуратно. Физическая сила Нунеса, когда ему приходится бегать и удерживать хороших вингеров, ему это удаётся, и он играет лучше», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

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