Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола оценил игру Нунеса после первого гола в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике Матеусе Нунесе, который забил свой первый гол в английской Премьер-лиге в матче 34-го тура с «Астон Виллой» (2:1).

«Это человек, которого невероятно любят. Когда он общается с прессой, он всегда серьёзен, но в раздевалке он полная противоположность — всегда смеётся.

Он играет не на своей привычной позиции, как Нико [О'Райли]. Если бы вы сказали мне в начале сезона, что мы выйдем в финал и будем бороться за попадание в Лигу чемпионов с Матеусом и Нико на позиции крайних защитников, я бы сказал: «О чём вы говорите?!»

Он хорошо играет, у него невероятный темп, и он совсем не похож на Рико [Льюиса]. На небольших пространствах Рико играет очень аккуратно. Физическая сила Нунеса, когда ему приходится бегать и удерживать хороших вингеров, ему это удаётся, и он играет лучше», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.