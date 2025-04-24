В «Черноморце» заявили об увеличении посещаемости домашних матчей

Спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут рассказал, как растёт посещаемость футбольных матчей в Новороссийске.

«Посмотрите, на последней игре с «Ротором» мы побили рекорд: восемь с половиной тысяч пришли на «Центральный». Со «Спартаком» мы в Кубке играли в 2018 году, и был полный стадион. Понятное дело, что это «Спартак». Во Второй лиге на «Черноморец» ходило по 500 самых преданных болельщиков, потом вышли в Первую лигу, стало больше людей ходить — по две тысячи, по четыре, по пять. Чем дальше, тем больше», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Видео: «Черноморец» дома обыграл «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги