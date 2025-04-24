«51 на 49». Константин Генич оценил шансы «Спартака» и ЦСКА на победу в дерби

Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич высказался в преддверии центрального матча 26-го тура Российской Премьер-лиги между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

«Если смотреть наполнение игры, то ЦСКА в последних матчах физически выглядит не очень здорово. Есть много вариантов игры в атаке, Николич делает перестановки в составе, чтобы эту свежесть поддерживать. Есть вопросы и по «Спартаку». У команды есть проблемы в обороне, но команда играет дома. Учитывая, что это дерби важно и для тех, и для других, небольшое преимущество отдам «Спартаку». Шансы — 51 на 49», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, на его счету 50 очков. ЦСКА — четвёртый. У армейцев 48 очков. Лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков после 25 сыгранных матчей. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 53 очками.

В матче первого круга РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» победу со счётом 2:0 одержали красно-белые.