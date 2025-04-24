Маркиньос высказался о шансах «Спартака» на чемпионство

Полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался о шансах красно-белых на чемпионский титул РПЛ.

«Шансы есть всегда! Давайте посмотрим, как сыграют наши конкуренты в этом туре. Главное, чтобы мы побеждали в каждом матче», — сказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, на его счету 50 очков. У армейцев 48 очков. Лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков после 25 сыгранных матчей. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 53 очками.