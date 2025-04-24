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Защитник «Динамо» Мх Илья Кирш ответил, как удалось остановить «Спартак»

Защитник «Динамо» Мх Илья Кирш ответил, как удалось остановить «Спартак»
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Защитник махачкалинского «Динамо» Илья Кирш высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором команда выиграла у московского «Спартака» на выезде со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Как удалось остановить команду, ещё недавно громившую почти всех? Я считаю, что надо просто максимально держать концентрацию и не давать разгоняться «Спартаку», потому что у них хорошие исполнители как передач, так и на завершающий стадии атаки. Поэтому если дать им как можно меньше пространства, создать им максимальный дискомфорт, тогда мы можем увидеть, что эта команда немножко не понимает, что делать. Поэтому, наверное, это самый правильный вариант для нас был. Мы постарались всё это сделать и в итоге добились успеха», — приводят слова Кирша «Известия».

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