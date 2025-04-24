Маркус Баббель предложил «Ливерпулю» заменить Дарвина Нуньеса на Гарри Кейна

Бывший футболист «Ливерпуля», «Баварии» и «Гамбурга» Маркус Баббель заявил, что мерсисайдскому клубу стоит обратить внимание на нападающего «Баварии» Гарри Кейна, если форвард Дарвин Нуньес покинет команду летом.

«Нуньес должен играть чаще. Но если «Ливерпуль» собирается продать Нуньеса этим летом и если они действительно хотят заполучить топ-бомбардира, то им стоит обратить внимание на Гарри Кейна. Он многое может предложить, если вернётся в английскую Премьер-лигу», — приводит слова Баббеля известное британское Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне Нуньес принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.