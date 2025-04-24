Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркус Баббель предложил «Ливерпулю» заменить Дарвина Нуньеса на Гарри Кейна

Маркус Баббель предложил «Ливерпулю» заменить Дарвина Нуньеса на Гарри Кейна
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Ливерпуля», «Баварии» и «Гамбурга» Маркус Баббель заявил, что мерсисайдскому клубу стоит обратить внимание на нападающего «Баварии» Гарри Кейна, если форвард Дарвин Нуньес покинет команду летом.

«Нуньес должен играть чаще. Но если «Ливерпуль» собирается продать Нуньеса этим летом и если они действительно хотят заполучить топ-бомбардира, то им стоит обратить внимание на Гарри Кейна. Он многое может предложить, если вернётся в английскую Премьер-лигу», — приводит слова Баббеля известное британское Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне Нуньес принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Маркус Баббель заявил, что Юрген Клопп не возглавит «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android