Кирш рассказал, что потерял кошелёк в Колумбии в поездке с молодёжной сборной России

Защитник махачкалинского «Динамо» и молодёжной сборной России Илья Кирш рассказал, что потерял кошелёк во время поездки национальной команды в Колумбию. Молодёжная сборная России в марте провела два товарищеских матча с Колумбией (0:1, 2:2).

«У меня всё было особенно весело, если учесть, что я потерял кошелёк с деньгами и карточками.

Много потерял? Да нет, всего пару тысяч рублей. Я их даже не обменял там на местную валюту. Так что колумбийцы немножко ошиблись насчёт того, у кого кошелёк подрезать (смеётся). Российские банковские карты в Колумбии не работают, так что в целом они ничего с моего кошелька не поимели. Ещё там были водительские права, но моя фотография на них тоже никому не подойдёт», — приводят слова Кирша «Известия».