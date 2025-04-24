Манфред Угальде — лидер текущего сезона РПЛ по заработанным пенальти

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде лидирует в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги по заработанным на себе пенальти. Так, коста-риканский форвард заработал для красно-белых три 11-метровых удара, сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Интересно, что больше всех фолов, за которые были назначены пенальти, совершил Доминик Ороз из «Крыльев Советов». Он «привёз» в ворота своей команды четыре 11-метровых удара.

Напомним, турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очка после 25 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 53 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (50 очков).